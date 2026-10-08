US$1000 de las cuentas Trump para niños en EE.UU. y cómo cobrarlos

Los 1000 dólares de las cuentas Trump para niños en EE.UU. forman parte de un programa federal que acaba de sumar una novedad para millones de familias. Tras completar la inscripción automática de menores, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés) habilitó un proceso para reclamar las cuentas y acceder al aporte inicial, aunque no todos los niños pueden recibirlo.

Cuentas Trump: el Tesoro inscribió automáticamente a más de 60 millones de menores

El USDT anunció el 1° de octubre que completó el proceso de inscripción automática de las cuentas Trump, destinadas a menores de 18 años con un número de Seguro Social válido.

El programa establece un aporte único de US$1000 para niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 que cumplan los requisitos Gobierno de Estados Unidos

Según el comunicado oficial, los menores elegibles recibieron una cuenta lista para ser reclamada por sus padres o tutores. La medida busca facilitar el acceso al programa sin que las familias deban iniciar desde cero el proceso de creación de una cuenta.

El 7 de octubre, la Casa Blanca informó que se habían creado cerca de 70 millones de cuentas Trump en total, incluidas las incorporadas mediante inscripción automática.

Sin embargo, esa cifra no representa la cantidad de niños que recibirán los US$1000 del gobierno federal. El aporte inicial está reservado para los menores que cumplen los requisitos específicos del programa piloto, mientras que las cuentas de inversión están disponibles para un grupo más amplio de beneficiarios.

Para recibirlo, el menor debe haber nacido entre 2025 y 2028, ser ciudadano estadounidense, tener un número de Seguro Social válido y no contar con otra elección del aporte piloto previamente procesada.

¿Cómo reclamar una cuenta Trump y solicitar los US$1000?

Las autoridades del USDT indican que los padres o tutores deben reclamar la cuenta asignada automáticamente al menor para poder administrarla y habilitar las contribuciones. Para realizar el trámite, el procedimiento incluye los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Trump Accounts.

Verificar la identidad del padre o tutor y su relación con el menor.

Revisar los datos personales del niño.

Aceptar los términos y condiciones de la cuenta.

Una vez completado el reclamo, el adulto responsable puede administrar la cuenta y permitir que familiares, amigos y empleadores realicen aportes. El Tesoro también establece que los menores que reúnen las condiciones del programa piloto deben tener su cuenta reclamada para recibir los US$1000. Además, se requiere una elección válida del aporte federal.

¿Cómo completar el Formulario 4547 del IRS para las cuentas Trump?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de un mecanismo para realizar la elección de una cuenta Trump y solicitar el aporte del programa piloto mediante el Formulario 4547, denominado Trump Account Election(s).

Los padres, tutores u otras personas autorizadas pueden completar este procedimiento a través de la cuenta individual en línea del organismo, con verificación de identidad mediante ID.me. Para iniciar el trámite, deben:

Ingresar o crear una cuenta individual en línea del IRS mediante ID.me.

Acceder al Formulario 4547.

Completar los datos requeridos del menor.

Seleccionar la opción correspondiente al aporte federal de US$1000, si el niño reúne los requisitos.

Enviar el formulario y consultar el estado de la solicitud.

Según el organismo, el proceso en línea demora aproximadamente entre cinco y 10 minutos. Para completarlo, el adulto necesita contar con el número de Seguro Social del niño, su fecha de nacimiento y su dirección, además de sus propias credenciales de acceso.

El IRS aclara que la elección del aporte piloto debe realizarla una persona autorizada que prevea que el menor será su hijo calificado a efectos tributarios durante el año en el que se presenta la solicitud.

El aporte inicial se deposita en una cuenta de inversión y no se entrega directamente en efectivo a las familias

¿Se pueden retirar los US$1000 de las cuentas Trump?

El aporte federal de US$1000 no se entrega en efectivo a los padres o tutores, sino que se deposita en la cuenta de inversión del menor. Durante el período de crecimiento, que finaliza el 31 de diciembre del año anterior a aquel en que el beneficiario cumple 18 años, existen restricciones para retirar el dinero. Sin embargo, la normativa contempla cuatro excepciones:

Transferencias entre cuentas Trump: se permite trasladar el saldo completo a otra cuenta del mismo beneficiario.

se permite trasladar el saldo completo a otra cuenta del mismo beneficiario. Traspasos a cuentas ABLE: los fondos pueden transferirse a este tipo de cuenta durante el año en que el titular cumple 17 años.

los fondos pueden transferirse a este tipo de cuenta durante el año en que el titular cumple 17 años. Devolución de aportes excedentes: se autoriza retirar las contribuciones que superen los límites establecidos.

se autoriza retirar las contribuciones que superen los límites establecidos. Fallecimiento del beneficiario: se permite distribuir los recursos de la cuenta en caso de muerte del titular.

Una vez concluido ese período, la cuenta pasa a regirse, en términos generales, por las disposiciones de las cuentas individuales de jubilación tradicionales (IRA).

A partir de entonces, los retiros pueden estar sujetos a un impuesto adicional del 10% por distribución anticipada, aunque existen excepciones para determinados gastos de educación superior y la compra de una primera vivienda.