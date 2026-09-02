Ni Obama ni Biden: la nueva moneda oficial con la cara de Trump que ya está en circulación en EE.UU.

El rostro de Donald Trump aparece en una nueva moneda de un dólar que comenzó a comercializarse oficialmente el 2 de septiembre en Estados Unidos. La pieza, emitida como moneda de curso legal, forma parte de las emisiones conmemorativas por el 250° aniversario de la independencia estadounidense y está disponible para su compra en bolsas y rollos a través de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

¿Cómo es la nueva moneda oficial con la cara de Trump?

La Casa de la Moneda de EE.UU. anunció que el anverso presentará un retrato del mandatario acompañado por las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”.

El reverso exhibirá el sello presidencial, compuesto por un águila con un escudo sobre el pecho. El ave sostiene una rama de olivo en una garra y un conjunto de flechas en la otra.

Una cinta sujetada por el pico lleva la frase “E PLURIBUS UNUM” (“de muchos, uno”, en latín). El escudo también incorpora el número “250” en referencia al semiquincentenario estadounidense, mientras que alrededor aparecen las leyendas “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR”.

Una emisión por el 250º aniversario de Estados Unidos

La moneda forma parte del programa conmemorativo de 2026 y fue liberada para comprarse exclusivamente en rollos y bolsas de la Casa de la Moneda.

La entidad produce monedas de un dólar con apariencia dorada desde 2000, año en el que comenzó la fabricación del dólar de Sacagawea. Sin embargo, estas piezas no contienen oro, sino una capa exterior de latón de manganeso que les proporciona ese color.

Los ejemplares tienen una tonalidad dorada, aunque no contienen oro X @SecScottBessent

Las unidades acuñadas el 4 de julio con la cara de Donald Trump

La Casa de la Moneda acuñó 250 mil ejemplares especiales el 4 de julio, durante el aniversario de la Declaración de Independencia. Estas piezas se distinguen por la inscripción “July 4th” y fueron distribuidas al azar entre las bolsas y los rollos disponibles en el catálogo en línea. Por lo tanto, algunas presentaciones incluirán una de esas unidades conmemorativas.

El precio de los rollos y las bolsas con la moneda de Trump

De acuerdo con The Associated Press, un paquete que contiene 25 unidades tendrá un precio de US$61, mientras que uno que tenga 100 piezas costará US$154,50. Durante el inicio de la comercialización, el límite es de dos unidades de cada producto por hogar. Esto quedará sin efecto el jueves a las 14 hs (hora del este de Estados Unidos).

Aunque cada ejemplar posee un valor nominal de US$1, el precio de las presentaciones ofrecidas por el organismo supera la suma que alcanzarían las piezas si se utilizaran como medio de pago.

¿Quién recomendó el diseño de la nueva moneda?

La Comisión de Bellas Artes de EE.UU. recomendó el diseño durante 2026, según informó The Associated Press. Los miembros de ese organismo fueron nombrados por Trump. El mandatario republicano había señalado que la idea de colocar su rostro en una moneda era “muy inusual”, aunque aseguró sentirse “honrado”.

El valor de venta supera ampliamente el monto nominal de los ejemplares incluidos usmint.gov

La propuesta generó críticas por las restricciones que establece la legislación federal sobre la representación de personas vivas y presidentes en determinadas monedas y billetes estadounidenses. Sin embargo, el Departamento del Tesoro sostiene que el secretario posee facultades para autorizar determinadas emisiones especiales.

Uno de los primeros cuestionamientos conocidos tras anunciarse la emisión fue el del senador demócrata por California Alex Padilla. En una publicación en X, el legislador acusó a Trump de estar más interesado en alimentar su ego y ver su imagen en una moneda que en reducir los costos que afrontan las familias estadounidenses.