WASHINGTON.- En el inicio de una gira asiática de tres días que ya acapara los flashes globales, Donald Trump buscó en la primera etapa en Manila limar asperezas con líderes de aliados regionales claves, pero todas las miradas están puestas en el plato fuerte de su viaje: la cumbre tripartita sin precedentes que sostendrá durante la tarde del jueves (3.30 en la Argentina) con los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin en la ciudad china de Shenzhen.

El propio Xi recibió este miércoles al pie de la escalerilla del avión a Trump, proveniente de Filipinas, y se saludaron con un cálido abrazo.

Xi rara vez va al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, pero esta vez fu a saludar a Trump en retribución al mismo gesto del presidente norteamericano en septiembre en Washington.

“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, dijo Xi a Trump, según la agencia Xinhua.

Trump y Xi en Shenzhen Mark Schiefelbein - AP

El desarme nuclear, la guerra contra Irán, la invasión rusa a Ucrania y asuntos comerciales dominarán el encuentro, al margen de la cumbre de del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al que Trump llega en uno de los momentos de mayor debilidad de su segunda gestión al frente de la Casa Blanca tras la paliza electoral que le propinaron los demócratas en los comicios de medio término.

Por las características de la cumbre a tres bandas -precedida por una reunión bilateral entre Xi y Trump marcada por el escándalo de presunto espionaje chino al ex CEO de Nvidia Jensen Huang- muchos especialistas la han comparado con la histórica Conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin redibujaron la Europa de la posguerra.

Pero, más allá de la pompa, el simbolismo y los temores que despertó el encuentro en Volodimir Zelensky ante una posible negociación sobre la guerra en Ucrania sin su participación directa, no se esperan anuncios a semejante escala.

En Shenzhen, bastión de las industrias de robótica e inteligencia artificial (IA) de China, Trump buscará además extender con Xi la tregua comercial entre ambas potencias que expira el 10 de enero próximo, mientras se mantiene la disputa tecnológica por el desarrollo de la IA a la sombra del imprevisto escándalo que rodeó la renuncia a Huang a Nvidia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump, en Manila. Lukas Coch - AAP DPA

Y podría haber un condimento extra: una reunión entre Trump y el dictador norcoreano, Kim Jong-un, según deslizó el propio líder republicano, en una señal de que Estados Unidos busca retomar contactos con el régimen respecto a su controvertido programa nuclear. “Ya veremos qué pasa”, respondió el magnate este martes al ser consultado nuevamente al respecto.

“Pekín abordará la cumbre tripartita con cautela. Si bien el encuentro permitiría a China demostrar su creciente capacidad de convocatoria diplomática en el escenario mundial, las prioridades contrapuestas de Trump y Putin podrían complicar la agenda de la cumbre”, señaló William Yang, analista para el nordeste de Asia del Grupo Internacional de Crisis.

“Dado que Trump prioriza las conversaciones sobre desnuclearización entre las tres partes, mientras que el líder ruso busca negociar un desenlace favorable en la guerra de Ucrania, es probable que Xi intente evitar debates profundos sobre ambos asuntos, centrándose en cambio en temas de mayor alcance, como la estabilidad global. Este enfoque reflejaría los esfuerzos de Pekín por minimizar posibles daños a su imagen internacional y a sus relaciones con los países europeos”, agregó.

Además de los temores expresados por Zelensky, funcionarios europeos también expresaron sus inquietudes en la previa de la cumbre. “Trump escucha a la última persona con la que habla, eso será un factor determinante en lo que diga. Es difícil esperar algo positivo para la seguridad europea de este encuentro”, dijo a la CNN un diplomático, que calificó el encuentro como “un sueño para Putin”.

Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. AP

Otro alto funcionario europeo afirmó a la cadena que, desde el punto de vista de la imagen pública, la reunión tripartita resulta “por supuesto nefasta” para el Viejo Continente, aunque no se mostró preocupado por la posibilidad de se alcancen grandes acuerdos.

Para Putin, el valor simbólico en la previa de la cumbre -más allá de los resultados que arroje- radica en que le servirá para argumentar que los esfuerzos de Occidente por aislar internacionalmente a Moscú, tras más de cuatro años y ocho meses de la invasión a Ucrania, han ido aflojando con el paso del tiempo.

“El cálculo de riesgo-beneficio es distinto para cada uno de los tres líderes”, escribió el analista norteamericano Ryan Hass, director del John L. Thornton China Center en la Brookings Institution, en Washington.

“Para Rusia, esta reunión ofrece grandes ventajas. Al sentarse con los líderes de las dos naciones más poderosas en un formato tripartito, Putin será reconocido como un actor clave en la escena mundial, en lugar de como un paria. Habrá logrado su regreso a la primera línea de la diplomacia global sin realizar concesiones significativas respecto a Ucrania ni a ningún otro asunto”, señaló.

Para Trump, en tanto, la reunión conlleva mayores riesgos que posibles beneficios, según Hass. “Se enfrenta al peligro de ser superado por líderes más preparados y astutos. En este triángulo, la relación más estrecha y cordial es la que mantienen Xi y Putin, ambos unidos por el deseo de mermar el liderazgo estadounidense a escala mundial. La imagen que proyectará la reunión también causará inquietud entre los aliados y socios de Estados Unidos [...], con especial intensidad en Ucrania y Taiwán”, explicó.

Antes de su llegada a Shenzhen, Trump empezó su gira en Manila, la capital de Filipinas, done participó de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y sostuvo un encuentro del llamado Quad, una alianza de seguridad, junto a los primeros ministros de Australia, Japón y la India.

“Nuestros países constituyen los cuatro pilares de un Indo-Pacífico libre, abierto, estable y próspero”, afirmó Trump, en la primera vez que participó de una reunión con ese grupo.

El líder norteamericano, junto a Narendra Modi (India), Anthony Albanese (Australia) y Sanae Takaichi (Japón) alcanzaron acuerdos destinados a garantizar las cadenas de suministro de minerales críticos, uno de los ejes en los que Estados Unidos mantiene una pulseada con China.

Durante la reunión, Trump afirmó que esos acuerdos tenían como objetivo evitar la “coerción por parte de cualquier proveedor extranjero”, aunque no mencionó específicamente a China, país que domina el 90% del refinado, procesamiento y transformación de las tierras raras a nivel mundial.

“Estamos produciendo tierras raras a un nivel sin precedentes. Los alcanzaremos [a China] en un plazo de 10 meses”, auguró Trump, que también mantuvo una reunión con el presidente filipino y anfitrión de la cumbre de la Asean, Ferdinand Marcos Jr.

El comunicado del Quad también incorporó planes para realizar ejercicios militares conjuntos el año próximo, y ​​reafirmó el compromiso con un programa de aceleración destinado a coordinar y financiar el desarrollo de la IA, campo estratégico a nivel global.

“Queremos garantizar que el futuro de esta tecnología fundamental esté en manos de naciones que comparten nuestros valores e intereses comunes, y asegurarnos de que alcance el mayor potencial posible”, afirmó Trump, en medio de la disputa que Estados Unidos mantiene con China por la predominancia sobre esta tecnología.