¿Es feriado el domingo 8 de diciembre?

El próximo domingo se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha que muchos se preguntan si se trasladará al lunes. La respuesta es no.

¿Por qué no es feriado puente el 8 de diciembre?

El feriado del 8 de diciembre, que conmemora la creencia católica de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, es inamovible. Al caer domingo este año, no se trasladará al lunes. Además, el Gobierno no ha establecido un feriado puente para el lunes 9 de diciembre, por lo que no habrá un fin de semana largo.

¿Qué se celebra el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad religiosa que destaca la pureza de la Virgen María desde su concepción. Es una fecha significativa para los católicos y se celebra con diversas actividades religiosas en todo el país.

Más adelante en diciembre, el feriado de Navidad, que es el 25 de diciembre, caerá miércoles. Este feriado también es inamovible, por lo que el descanso será a mitad de semana. El martes 24 de diciembre, la mayoría de los sectores trabajarán normalmente, aunque algunos solo hasta el mediodía.

En lo que queda de diciembre, no habrá más feriados, ya que el siguiente es Año Nuevo, el miércoles 1° de enero de 2025. El martes 31 de diciembre, la administración pública, bancos y otros organismos suelen atender al público solo hasta las primeras horas de la tarde.

Cuáles son todos los feriados confirmados de 2025 y los puentes turísticos

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

