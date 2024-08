¿Mañana, lunes 19 de agosto, es feriado?

Escuchar

Sigue habiendo dudas con respecto al feriado del 17 de agosto. Esto se debe a que el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín en la Argentina este año cayó sábado. En ese sentido, muchos quieren saber si se pasa a otro día o si se suma un asueto puente mañana, lunes 19 de agosto. De ser así, se podría disfrutar de un fin de semana largo.

Sin embargo, vale aclarar que este 2024, el feriado del 17 de agosto no se pudo trasladar a otro día de la semana, aunque se trata de un feriado transferible. Por lo tanto, no habrá fin de semana largo en agosto, y los argentinos tendrán que esperar algunos meses para volver a tener un feriado. Septiembre es un período que se caracteriza por no tener feriados, así que recién en octubre se dará un día más de descanso.

El Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se celebra en la Argentina el 17 de agosto Instituto Nacional Sanmartiniano

Esto se da porque la normativa que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos no contempla la posibilidad de desplazar las jornadas de asuetos que caen en el fin de semana. Según la ley 27.399, solo pueden ser movidos los feriados nacionales trasladables “cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles”, en cuyo caso se desplazan al lunes anterior. En tanto, los que caen en los días jueves y viernes “serán trasladados al día lunes siguiente”. Al no detallar qué hacer en el caso en que caiga en un fin de semana, queda imposibilitada la posibilidad de mover de fecha el asueto del 17 de agosto.

Tampoco es posible que el Gobierno defina un feriado puente en la fecha para extender los descansos del sábado y el domingo porque, según la legislación vigente, el Gobierno solo puede decretar tres de estas jornadas por año. Este 2024 no se incluyó la tercera semana de agosto en dicho listado.

El calendario completo de los feriados que quedan de 2024

¿Cuándo son los próximos feriados? IStockPhoto

A continuación figura el listado de feriados que se avecinan en la segunda parte del año después del 17 de agosto, y que significarán para muchos trabajadores del país un receso más prolongado que el habitual:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

