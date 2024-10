¿Mañana, viernes 11 de octubre, es feriado?

Escuchar

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina se celebra cada año el 12 de octubre. Sin embargo, este año cae un sábado, por lo que muy pocos podrán disfrutar de este día extra de descanso. En ese sentido, muchas personas se preguntan si el asueto se correrá un día al viernes 11.

La ley 27.399 ―que regula el establecimiento de días feriados y fines de semana largos― señala que esta celebración es un feriado trasladable, es decir que se puede pasar de fecha a un lunes o viernes para que haya un fin de semana largo. De todos modos, no indica que se puede trasladar el día no laborable si cae un día del fin de semana. Por lo tanto, este asueto no se mueve a otra jornada este año.

De todos modos, el Gobierno nacional estableció que el viernes 11 de octubre como un feriado con fines turísticos. Por lo tanto, de paso a un fin de semana largo de tres días, ideal para descansar e incluso hacer una escapada.

La normativa ya mencionada indica que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de “fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”. Estos se suman a los días no laborables ya establecidos por esta misma normativa y varía año a año. “El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario”, agrega el texto.

Este año, el Gobierno estableció tres feriados puentes. Dos de ellos ya pasaron: el 1° de abril ―, previo al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas― y el 21 de junio ―después del Día de la Bandera―. El que queda es en los próximos días, ya que se fijó para este viernes 11 de octubre. De esa forma, pronto se podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Qué se conmemora el 12 de octubre

En el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora la jornada de 1492 en que la expedición marítima europea dirigida por Cristóbal Colón desembarcó en la isla americana de Guanahani, donde se encontró con sus nativos de etnia taína, en lo que es el primer contacto registrado entre personas de ambos continentes. Este día figura en la ley 27.399, de establecimiento de feriados y fines de semana largos, como uno de los feriados trasladables que componen el calendario nacional.

Durante años, este día fue recordado como el Día de la Raza y era feriado nacional. En 2010, se modificó su denominación con el fin de cambiar el enfoque de esta jornada. En la época en que Colón arribó a América, el territorio argentino contaba con diversos pueblos y comunidades organizadas que se encontraban previamente a la llegada de los europeos.

En este sentido, el objetivo principal de este día es destacar el rol de los pueblos que fueron colonizados y no la acción de conquista por parte de naciones europeas, y promover la difusión y memoria de las distintas culturas que conviven a lo largo del continente.

Cómo se pagan los días no laborables

La diferencia entre un día no laborable y un feriado radica en que el primero deja la decisión de si se trabaja o no en manos del empleador, mientras que en el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical.

En los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Todos los feriados que quedan en 2024

Después del fin de semana largo de octubre, todavía quedan tres jornadas de asueto más en el calendario oficial, de las cuales una a su vez va a formar otro fin de semana largo en noviembre, mientras que otra cae en domingo y la restante, a mediados de la última semana completa del año:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

