Es oficial: este es el próximo feriado de noviembre 2025, según la ley

Los argentinos se preparan para vivir un fin de semana extralargo en noviembre de 2025, el último de estas características en el calendario anual de feriados.

Noviembre cuenta con el último fin de semana de cuatro días Shutterstock

Este período de descanso de cuatro días se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, combinando un feriado nacional trasladable con un día no laborable con fines turísticos.

Así es el próximo feriado de noviembre 2025, según la ley

Es fundamental comprender la distinción legal entre un feriado nacional y un día no laborable, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744).

El artículo 181 de esta ley indica que en los feriados nacionales rigen las mismas normas para el descanso dominical: si un empleado es convocado a trabajar, debe percibir remuneración doble respecto a una jornada laboral habitual, como compensación por la privación de su día de descanso obligatorio.

En contraste, el artículo 182 de la misma normativa legal explica que los días no laborables son de carácter optativo para el empleador. Si la empresa decide operar y sus trabajadores prestan servicios en estas fechas, el empleado cobrará su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. La decisión final de otorgar el día libre a sus trabajadores recae completamente en la autonomía de cada compañía o institución.

El fin de semana largo va del viernes 21 al lunes 24 de noviembre Pixabay

Por qué hay un fin de semana largo en noviembre

La configuración de este anticipado feriado extralargo se debe a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Esta fecha patria, que usualmente se celebra el 20 de noviembre, en 2025 cae un jueves. Por tratarse de un feriado trasladable, la normativa vigente indica de forma explícita que debe moverse al lunes siguiente, es decir, al 24 de noviembre, con el propósito de formar un puente que extienda el descanso.

De esta manera, el lunes 24 de noviembre es asueto nacional de cumplimiento obligatorio. Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado oficialmente como día no laborable con fines turísticos. Este es el último de los días establecidos para turismo interno, ya que el Poder Ejecutivo tiene potestad de establecer tres por año, y ya se utilizaron en los meses de mayo y agosto.

El Día de la Soberanía Nacional rememora la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En aquella jornada histórica, las fuerzas de la Confederación Argentina, que operaban bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y estaban militarmente comandadas por el general Lucio Mansilla, enfrentaron a una poderosa escuadra anglo-francesa.

A pesar de la manifiesta inferioridad numérica y las complejas condiciones adversas impuestas por el escenario fluvial, la resistencia patriota desplegada en las costas del río Paraná, que contó con el apoyo estratégico de José de San Martín, logró prolongarse durante siete intensas horas.

La estratégica elección y posterior fortificación del estrecho geográfico de la Vuelta de Obligado fue crucial para impedir que las potencias extranjeras consiguieran el efectivo control de esa vía fluvial, marcando así un hito en la defensa de la autonomía y la soberanía argentina.

Cuáles son los feriados que quedan en 2025

Para lo que resta del año 2025, el calendario oficial de feriados incluye, además del fin de semana extralargo de noviembre, dos fechas inamovibles.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

