Noviembre de 2025 tiene fechas claves para quienes buscan un descanso prolongado, gracias a un fin de semana extralargo de cuatro días. Esta pausa, que será la última de su tipo en el año, se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24, y se configura a partir de la combinación de un feriado nacional trasladado y una puente no laborable con fines turísticos.

La particularidad de este receso reside en la distinción legal entre un feriado y un día no laborable, aspectos fundamentales que rigen las condiciones laborales para los empleados en la Argentina. Comprender esta diferencia es clave para saber cómo impactará en la planificación de actividades y el régimen salarial.

Del 21 al 24 de noviembre hay un fin de semana largo de cuatro días, ideal para hacer una escapada Mauro V. Rizzi

Feriado: qué significa que el viernes 21 de noviembre sea día no laborable

El viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. Esta potestad permite al Poder Ejecutivo establecer hasta tres días al año como feriados o días no laborables “puente” para enlazar con fines de semana, extendiendo así los períodos de descanso y estimulando la actividad turística interna. Este esquema ya se aplicó en oportunidades similares durante mayo y agosto de este mismo año.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable?

Día de la Soberanía Nacional

La legislación argentina, específicamente la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), establece una distinción clara. El artículo 181 indica que en los feriados nacionales, como el lunes 24 de noviembre, rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto significa que si un empleado es convocado a trabajar en un feriado, debe percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual. En contraste, el artículo 182 explica que los días no laborables, como el viernes 21 de noviembre, son de carácter optativo para el empleador y él definirá si el empleado trabajo o no. Si la empresa decide trabajar, el empleado cobrará su salario simple, sin recargo adicional alguno.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre, cuyo feriado se trasladó al lunes 24?

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, cuya observancia en 2025 se trasladó al lunes 24 para conformar el fin de semana largo. Esta fecha evoca la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En aquel entonces, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla, con el respaldo de José de San Martín, se enfrentaron a una poderosa escuadra anglo-francesa. La defensa, a pesar de la notable inferioridad numérica y las adversas condiciones, se extendió por siete horas en la estratégica Vuelta de Obligado del río Paraná, constituyendo un hito crucial en la defensa de la autonomía y soberanía nacional frente a potencias extranjeras.

¿Qué otros feriados restan en el calendario oficial de 2025?

Los feriados que quedan en 2025 (Foto: Freepik)

Además del fin de semana extralargo de noviembre, el calendario oficial de feriados de 2025 aún contempla las siguientes fechas:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA