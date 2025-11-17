El Día de la Soberanía se celebra cada 20 de noviembre. Este es un feriado trasladable que la Jefatura de Gabinete definió mover de día este 2025, ya que cae un jueves: ahora se celebrará con un asueto el lunes 24 de noviembre. Además, el fin de semana largo sumará otro día de descanso más para muchos trabajadores: el viernes 21, que es un día no laborable con fines turísticos.

Día de la Soberanía: qué pasa con el feriado del 20 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre, se pasa, dado su carácter de feriado “trasladable”. Esta medida pensada para maximizar el fin de semana, se apoya en la normativa que establece que se puede correr al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre, convirtiéndose así en feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores y estudiantes del país.

¿Se trabaja el viernes 21 de noviembre?

En tanto, el viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días al año, y el de noviembre es el último de 2025, habiéndose utilizado otros en mayo y agosto. Si se trabaja, el salario es simple. Esto implica que la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional?

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En esta jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla, resistieron tenazmente una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. Esta medida incluso tuvo el apoyo estratégico del general José de San Martín desde el exterior.

A pesar de una notoria inferioridad numérica y condiciones adversas, la defensa de las costas del río Paraná se extendió por siete horas en un estrecho punto geográfico estratégico conocido como la Vuelta de Obligado. Este hito fue crucial para evitar que potencias extranjeras controlaran la vía fluvial, lo que consolidó la defensa de la autonomía y el territorio nacional frente a injerencias externas.

¿Cuál es la diferencia legal entre un feriado nacional y un día no laborable?

Es fundamental entender la distinción legal entre un feriado nacional y un día no laborable, establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En el artículo 181, se precisa que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto implica que, si un empleado es convocado a trabajar, debe percibir una remuneración equivalente al doble de un día habitual.

Por otro lado, el artículo 182 indica que los días no laborables son de carácter optativo para el empleador. Si el empleador decide que se trabaje en un día no laborable, el empleado percibirá su salario simple, sin ningún recargo adicional.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).