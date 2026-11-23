Los argentinos en la última parte del año ya planifican las actividades de diciembre, algunas de cara a las Fiestas de Fin de Año, y por eso es elemental conocer cuántos feriados quedan en 2026.

Los feriados que se pueden aprovechar en diciembre alejando-guyot-10734 - LA NACION

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

De acuerdo al calendario oficial de feriados y días no laborables, en lo que queda de 2026 hay dos feriados nacionales que tienen carácter de inamovibles y ambos se ubican en el mes de diciembre.

Se trata del martes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, que coincide con la celebración de la Navidad.

Previamente, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese caso, la jornada difiere de un feriado nacional, y la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

Para muchos argentinos, el primer fin de semana del mes será extralargo y estará formado por el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

En tanto, en la cuarta semana, habrá un fin de semana de tres días compuesto por el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre.

Cabe aclarar que, aunque el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.

Qué se celebra el lunes 8 de diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Esta particularidad fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María como la madre de Jesucristo.

Qué se celebra el 25 de diciembre

De acuerdo al calendario de feriados oficial que publica la Jefatura de Gabinete, el viernes 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, es feriado nacional inamovible, por lo que es una jornada de receso y durante el día rigen las normas de descanso dominical.

La jornada celebra el nacimiento de Jesús, un hito trascendental en la historia y la fe cristiana. Según establece la doctrina litúrgica, el hijo de Dios hecho hombre fue dado a luz por la Virgen María en un pesebre del pueblo de Belén en esta fecha.

Lo que se recuerda cada 25 de diciembre

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)