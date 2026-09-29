A los ciudadanos de todo el país que planifican actividades para los fines de semana les resulta útil conocer cuántos feriados quedan en el año, dado que esas jornadas conforman un receso más prolongado.

Todos los feriados que quedan en el año Ricardo Pristupluk - La Nacion

El calendario de feriados nacionales, que proporciona el Ministerio del Interior, muestra los días de receso del año y aquellas jornadas catalogadas como no laborables o feriados con fines turísticos; a los que se suma el feriado más reciente, establecido por la visita del papa León XIV. De esta manera, en lo que resta de 2026 quedan cinco feriado nacionales y un día no laborable.

En este listado de asuetos es preciso realizar una salvedad, puesto que hay jornadas dentro de la visita del Sumo Pontífice que incorporan un asueto para jurisdicciones específicas. En estos casos son feriados, pero no de carácter nacional.

Cuándo es el próximo feriado nacional en la Argentina

El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes, que coincide con el 12 de octubre.

Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.

Estos son los 3 feriados por la visita del papa León XIV

A través del decreto 1103/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de gran parte del Gabinete, se declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

A su vez, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la jornada del 9 de noviembre es la única que tiene carácter de feriado nacional ya que “las actividades previstas y los desplazamientos asociados a ellas requerirán la implementación de medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, cuya adecuada ejecución podría verse dificultada por la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”. El asueto abarca a todas las provincias del país durante las 24 horas del lunes 9 de noviembre.

El listado de feriados de 2026 Pixabay

En tanto, el alcance del feriado decretado para el día martes 10 de noviembre abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, ya que ese día el Sumo Pontífice tendrá actividades en los dos distritos.

Posteriormente, el asueto del miércoles 11 de noviembre está circunscripto a la provincia de Buenos Aires, dado que el grueso de la agenda papal se ubica en esa jurisdicción y, entre otras actividades, se destaca la misa en la Basílica de Luján.

Cómo se pagan los feriados

En el caso de los feriados nacionales, amparados por la Ley 20.744 o Contrato de Trabajo, rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Octubre Lunes 12 de octubre Día de la Raza Noviembre Lunes 9 de noviembre Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)