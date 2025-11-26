Feriados 2026: qué se sabe de los asuetos y puentes del año que viene
El calendario oficial del año que viene aún no está oficializado, pero se pueden adelantar algunas fechas
- 4 minutos de lectura'
De cara a las últimas semanas de 2025, muchos empiezan a preguntarse sobre los feriados de 2026. Esto se debe a que surge la duda sobre cuántos días de descanso extra habrá el año que viene y si habrá fines de semana largos para aprovechar y hacer una escapada. Aunque el calendario oficial aún no fue oficializado, es posible anticipar algunas fechas.
Por ley, ya están establecidos cuáles son los asuetos que se aplican a nivel nacional cada año. Sin embargo, dependiendo del día de la semana que caigan y si son de carácter “trasladable” o “inamovible”, puede variar año a año la cantidad de feriados que se disfrutan año a año.
En tanto, el Poder Ejecutivo puede correr de fecha a los feriados trasladables para formar un fin de semana largo y que también tiene la posibilidad de establecer tres días como feriados o días no laborables puentes para dar paso a un período extendido de descanso con fines turísticos. En ese sentido, todavía queda por conocer qué asuetos serán incluidos en el año 2026.
Vale recordar que este año se aplicó un nuevo criterio en los feriados que permite correrlos que caen un día del fin de semana. En ese sentido, si un asueto trasladable coincide con un sábado o domingo, se puede mover al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente. De ese modo, la administración de Javier Milei busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399 ―que regula los feriados nacionales―, que no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana. Por lo tanto, esta medida puede cambiar la configuración del calendario oficial de feriados 2026.
Feriados 2026: qué se sabe de los asuetos y puentes del año que viene
De acuerdo a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, hay ciertas jornadas que están dispuestas como feriados y días no laborables. En ese sentido, estas son las fechas que se contemplan:
Enero
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
Marzo
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.
Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.
En tanto, los días no laborables Estas son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.
- 1
Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones
- 2
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 3
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años
- 4
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio