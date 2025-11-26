De cara a las últimas semanas de 2025, muchos empiezan a preguntarse sobre los feriados de 2026. Esto se debe a que surge la duda sobre cuántos días de descanso extra habrá el año que viene y si habrá fines de semana largos para aprovechar y hacer una escapada. Aunque el calendario oficial aún no fue oficializado, es posible anticipar algunas fechas.

Por ley, ya están establecidos cuáles son los asuetos que se aplican a nivel nacional cada año. Sin embargo, dependiendo del día de la semana que caigan y si son de carácter “trasladable” o “inamovible”, puede variar año a año la cantidad de feriados que se disfrutan año a año.

El calendario de feriados oficial permite conocer cuándo hay fines de semana largos en 2026 Mauro V. Rizzi

En tanto, el Poder Ejecutivo puede correr de fecha a los feriados trasladables para formar un fin de semana largo y que también tiene la posibilidad de establecer tres días como feriados o días no laborables puentes para dar paso a un período extendido de descanso con fines turísticos. En ese sentido, todavía queda por conocer qué asuetos serán incluidos en el año 2026.

Vale recordar que este año se aplicó un nuevo criterio en los feriados que permite correrlos que caen un día del fin de semana. En ese sentido, si un asueto trasladable coincide con un sábado o domingo, se puede mover al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente. De ese modo, la administración de Javier Milei busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399 ―que regula los feriados nacionales―, que no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana. Por lo tanto, esta medida puede cambiar la configuración del calendario oficial de feriados 2026.

Feriados 2026: qué se sabe de los asuetos y puentes del año que viene

De acuerdo a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, hay ciertas jornadas que están dispuestas como feriados y días no laborables. En ese sentido, estas son las fechas que se contemplan:

Ya se puede anticipar algunos de los feriados de 2026 (Foto: Freepik)

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.

Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.

En tanto, los días no laborables Estas son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.