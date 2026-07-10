Día no laborable puente: cómo me pagan si trabajo hoy, viernes 10 de julio

El segundo fin de semana de julio tiene la particularidad de contar con un feriado correspondiente al Día de la Independencia, al que se añade una jornada extra, dada por un día no laborable puente, y es preciso saber cómo se paga si se trabaja hoy, viernes 10 de julio.

Así está catalogado el viernes 10 de julio en el calendario de feriados Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

Este día no laborable puente del viernes 10, difiere de la categorización de feriado ya que, en esta ocasión, el empleador es quien decide si se trabaja o no. Esta definición específica se desprende del calendario oficial de feriados de la Jefatura de Gabinete.

Cómo me pagan si trabajo hoy, viernes 10 de julio

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

En los feriados nacionales, como ayer jueves 9 de julio, rigen las normas de descanso dominical. Es decir que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

En tanto, en los días no laborales, como este viernes 10 de julio, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Día de la Independencia

El establecimiento de los días no laborables con fines turísticos es una potestad que tiene el Gobierno para utilizar hasta tres veces por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos. Al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos.

Cómo funcionan los servicios este viernes 10 de julio

Debido a que la denominación de día no laborable con fines turísticos rige para organismo públicos y otras dependencias, en el sector privado queda en manos del empleador la decisión de si se trabaja o no en esta jornada.

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días domingos .

: funcionarán con . Trenes : de acuerdo a la línea, algunas formaciones funcionan con cronograma de día sábado, y otras con el esquema de domingo y feriado. Por eso es conveniente consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos.

: de acuerdo a la línea, algunas formaciones funcionan con cronograma de día sábado, y otras con el esquema de domingo y feriado. Por eso es conveniente consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. De cualquier forma, se recomienda consultar en cada caso en particular.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. De cualquier forma, se recomienda consultar en cada caso en particular. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)