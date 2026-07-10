Hay dos muertos: una combi que llevaba a un equipo infantil de fútbol femenino chocó contra un auto en Córdoba

Una combi que transportaba a un equipo infantil de fútbol femenino chocó de frente contra un auto este jueves por la tarde en la ruta provincial 4, en el sur de la provincia de Córdoba. El accidente dejó dos muertos y al menos 17 heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.50 a la altura del sector conocido como la curva de la Herrería, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.

La combi quedó volcada sobre la ruta tras el hecho Gentileza:LV16

Por causas que la policía investiga, un Fiat Siena rojo y el minibús que llevaba al equipo infantil impactaron de frente. Según informó el medio provincial La Voz, ocurrió en un tramo del camino que, pese a estar en una zona de curvas, era recto.

En el auto viajaban cuatro personas, de las cuales dos, un hombre y una mujer mayores de edad, murieron en el lugar, mientras que otra mujer sufrió heridas graves. En la combi viajaban 16 niñas de entre 9 y 12 años, oriundas de Laboulaye y Serrano, que regresaban de jugar un partido en Río Cuarto.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.50 Gentileza:LV16

Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, detalló a LV16 Radio Río Cuarto que, al arribar al sitio, encontraron el auto con la parte frontal destruida y el minibús volcado sobre el camino.

Las menores sufrieron escoriaciones—heridas superficiales en la piel—, cortes por el estallido de los vidrios y golpes leves, por lo que las trasladaron al hospital de La Carlota y al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica y contención psicológica, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.}

El jefe de bomberos explicó que la visibilidad era normal al momento del accidente, aunque el tránsito de camiones era intenso por la actividad agrícola de la región.

Personal de la Policía Judicial de Río Cuarto trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes, mientras las autoridades desviaron la circulación vehicular por caminos alternativos.

Otro accidente reciente en una ruta provincial

Una mujer de 26 años murió este miércoles tras chocar la camioneta que manejaba contra un camión de carga en la localidad de General Galarza, en la provincia de Entre Ríos.

Su hijo de ocho años, quien también viajaba en el vehículo, sufrió diversas heridas, aunque permanece estable y fuera de peligro en el hospital de la zona.

Cómo quedó la camioneta donde viajaban la mujer y su hijo Gentileza: Javier Aragón

El hecho ocurrió pasadas las 11.20 en el cruce de las rutas provinciales 42 y 9, dos caminos de ripio que utilizan de forma habitual los vecinos y productores agropecuarios locales. En esa intersección, una camioneta Toyota Hilux gris claro y un camión Ford Cargo con acoplado chocaron por causas que los peritos y las autoridades de la policía investigan.

Por la gravedad del impacto, la camioneta quedó destruida y los médicos del servicio de emergencias trasladaron a los dos ocupantes a un centro de salud, donde la conductora falleció pocas horas después, pasadas las 13.30.

Por su parte, el chofer del camión, un hombre de 39 años que resultó ileso, quedó bajo investigación judicial, mientras los policías y los peritos especializados trabajaron en el lugar.