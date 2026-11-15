El próximo fin de semana es largo por el feriado del Día de la Soberanía: a quiénes les corresponde

Un nuevo asueto se acerca en el mes de noviembre. Luego de los feriados por la visita del papa León XVI a la Argentina, la mayoría de los ciudadanos podrá gozar de otro descanso extendido.

En la recta final del mes, se acerca el Día de la Soberanía, que, originalmente, se celebra el 20 de noviembre y su conmemoración fue movida al día posterior al fin de semana.

Cuándo cae el Día de la Soberanía

De esta forma, el esquema del fin de semana largo queda conformado de la siguiente forma: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre

Al ser un feriado nacional, abarca a todos los trabajadores del sector público y privado. En caso de tener que trabajar igualmente, la paga debe ser doble.

Por otra parte, el asueto del lunes 23 abarca a todas las instituciones educativas, que no tendrán clases.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían aJuan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.

Día de la Soberanía Nacional

Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

La defensa argentina planificó el conbate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.

Cadenas usadas en la batalla de Vuelta de Obligado. Museo Casa de Rosas, donde concentraba su mayor ejército. San Andres, San Martin, PBA. Pilar Camacho

La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Día <b>Feriado/ Día no laborable</b> Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)