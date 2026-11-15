El próximo fin de semana es largo por el feriado del Día de la Soberanía: a quiénes les corresponde
El penúltimo mes del año cuenta con un asueto que conforma un fin de semana extendido
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Un nuevo asueto se acerca en el mes de noviembre. Luego de los feriados por la visita del papa León XVI a la Argentina, la mayoría de los ciudadanos podrá gozar de otro descanso extendido.
En la recta final del mes, se acerca el Día de la Soberanía, que, originalmente, se celebra el 20 de noviembre y su conmemoración fue movida al día posterior al fin de semana.
De esta forma, el esquema del fin de semana largo queda conformado de la siguiente forma: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre
Al ser un feriado nacional, abarca a todos los trabajadores del sector público y privado. En caso de tener que trabajar igualmente, la paga debe ser doble.
Por otra parte, el asueto del lunes 23 abarca a todas las instituciones educativas, que no tendrán clases.
Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional
Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían aJuan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.
Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.
La defensa argentina planificó el conbate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.
La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.
A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Día
|<b>Feriado/ Día no laborable</b>
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)