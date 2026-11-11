Cuándo es el feriado por el Día de la Soberanía Nacional: ¿hay fin de semana largo?

Luego de los feriados por el arribo del papa León XIV a la Argentina, el undécimo mes del año tiene otro asueto por el Día de la Soberanía Nacional.

En el epílogo del mes, más específicamente el lunes 23, se conmemora esta jornada en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado. A raíz de ello, gran parte de la ciudadanía cuenta con un descanso extendido de tres días, lo que conforma un nuevo fin de semana largo.

El calendario de noviembre para imprimir

Por tratarse de un feriado trasladable, en la que la fecha original es el 20 de noviembre, la conmemoración fue movida al día posterior al fin de semana. De esta manera, se conforma un fin de semana extendido, formado por el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían aJuan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.

Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

Día de la Soberanía Nacional

La defensa argentina planificó el combate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.

Cadenas usadas en la batalla de Vuelta de Obligado. Museo Casa de Rosas, donde concentraba su mayor ejército. San Andres, San Martin, PBA.Pilar Camacho

La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

El origen del Día de la Soberanía Nacional

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)