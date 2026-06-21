¿Es feriado mañana, lunes 22 de junio, por el Día de la Bandera?
Esta jornada patria está considerada como una fecha inamovible en el calendario
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Los habitantes del suelo argentino disfrutaron de una jornada única este sábado 20 de junio, al conmemorarse el Día de la Bandera. Debido a este contexto, la inquietud de los ciudadanos es si la celebración se extiende al lunes 22, conformando así un fin de semana largo.
Feriado del 20 de junio: ¿se pasa al lunes?
Dado que el asueto está catalogado en el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete como feriado nacional inamovible, la festividad no se traslada a otra fecha. Asimismo, tampoco se adiciona un feriado puente el viernes 19, por lo que no habrá fin de semana largo.
Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de definir hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos.
¿Qué se recuerda el 20 de junio?
La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, quien murió el 20 de junio de 1820.
Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.
Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.
La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.
Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Junio
Sábado 20 de junio
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
Jueves 9 de julio
Día de la Independencia (feriado inamovible)
Julio
Viernes 10 de julio
Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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