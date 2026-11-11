Tras los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre aún queda un fin de semana largo más conformado por un feriado nacional, por lo que gran parte de la ciudadanía podrá contar con tres días de descanso.

El próximo feriado de noviembre coincide con el lunes 23

En la parte final del mes, de acuerdo a lo que indica el calendario oficial de feriados, hay un asueto que coincide con el día lunes 23 de noviembre, y corresponde la Día de la Soberanía Nacional.

Feriados de noviembre 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo

Por tratarse de un feriado trasladable, en la que la fecha original es el 20 de noviembre, la conmemoración fue movida al día posterior al fin de semana. De esta manera, se conforma un fin de semana extendido, formado por el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.

Tal como figura en el Artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían aJuan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.

Día de la Soberanía Nacional

Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

La defensa argentina planificó el conbate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.

Cadenas usadas en la batalla de Vuelta de Obligado. Museo Casa de Rosas, donde concentraba su mayor ejército. San Andres, San Martin, PBA. Pilar Camacho

La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Miércoles 11 de noviembre Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)