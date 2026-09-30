Feriados de octubre 2026: el calendario completo de fines de semana largos

Los ciudadanos de todo el país deben conocer con precisión todos los feriados de octubre, una información útil para planificar actividades en familia o con amigos, considerando el fin de semana extendido del décimo mes del año.

El feriado del mes de octubre

De acuerdo al calendario oficial de feriados, en octubre habrá un fin de semana prolongado, compuesto de tres días consecutivos, hacia la mitad del mes.

Todos los feriados de octubre

De acuerdo al esquema de días feriados y días no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el feriado del mes coincide con el Día de la Raza, y es el lunes 12 de octubre.

De esta manera en la primera quincena del mes se forma un fin de semana largo, conformado por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Qué se recuerda el 12 de octubre

En el Día de la Raza, denominación establecida por decreto presidencial el año pasado, se conmemora el primer contacto entre los europeos que formaban la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América en la Isla de Guanahani, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas.

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente.

Cristóbal Colón llegó por primera vez a América el 12 de octubre de 1492 (Wikimedia Commons/L. Prang & Co., Boston) Library of Congress

Cómo se paga el feriado del 12 de octubre

De acuerdo a lo que indica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Cuáles son los nuevos feriados por la visita del papa León XIV

A través del decreto 1103/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de gran parte del Gabinete, se declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

A su vez, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Octubre Lunes 12 de octubre Día de la Raza Noviembre Lunes 9 de noviembre Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)