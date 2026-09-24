Fin de semana largo: a quién le corresponde el feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina
Tras la confirmación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, todos los habitantes del país gozarán del asueto por el arribo del sumo pontífice
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El papa León XIV arribará a la Argentina en noviembre. Desde el 8 al 11 de ese mes, el sumo pontífice realizará distintas actividades que acapararán la atención de muchísimos fieles. A raíz de ello, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país.
“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, expresó Monteoliva sobre esta fecha especial en el calendario por la visita del papa León XIV.
Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.
En el caso de los feriados nacionales, amparados por la Ley 20.744 o Contrato de Trabajo, rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.
Para que tome carácter de formal, el gobierno debe oficializar el nuevo asueto por la visita del papa León XIV a la Argentina a través de una publicación en el Boletín Oficial.
El cronograma detallado de la visita del Papa
Domingo 8 de noviembre
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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