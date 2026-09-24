Fin de semana largo: a quién le corresponde el feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV arribará a la Argentina en noviembre. Desde el 8 al 11 de ese mes, el sumo pontífice realizará distintas actividades que acapararán la atención de muchísimos fieles. A raíz de ello, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, expresó Monteoliva sobre esta fecha especial en el calendario por la visita del papa León XIV.

¿Cómo serán los feriados por la llegada del Papa a la Argentina?

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

En el caso de los feriados nacionales, amparados por la Ley 20.744 o Contrato de Trabajo, rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

El papa León XIV Andrew Medichini - AP

Para que tome carácter de formal, el gobierno debe oficializar el nuevo asueto por la visita del papa León XIV a la Argentina a través de una publicación en el Boletín Oficial.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre