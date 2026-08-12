Fin de semana XL en agosto: el lunes 17 es feriado nacional

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional. Según el calendario oficial, esta jornada es inamovible y se une a los dos días del fin de semana que lo anteceden para armar un descanso extendido.

El calendario de agosto que cuenta con un feriado nacional

La jornada en cuestión conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y, por ende, los ciudadanos tendrán el día libre para planificar actividades en familia o amigos.

Por qué este es un fin de semana largo

En el calendario oficial de feriados, que difunde la Jefatura de Gabinete, el lunes 17 de agosto es feriado nacional de carácter inamovible, por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Debido al asueto, se producirá un descanso extendido de tres días, conformado por los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17.

Qué se celebra el 17 de agosto

El Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemora cada 17 de agosto, en honor al militar y político argentino que murió en 1850. Lideró la lucha por la independencia del país junto a su ejército, con el que cruzó la Cordillera de los Andes y derrotó a las milicias españolas en la batalla de Maipú, una de las hazañas históricas más importantes de la historia argentina.

Esta fecha recuerda sus valores de libertad y valentía no solo en el territorio nacional, sino también en países como Chile y Perú.

Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, logró el triunfo en la batalla de San Lorenzo. Además, fue gobernador de Cuyo y formó el Ejército de los Andes, con el que en 1817 cruzó la Cordillera en la batalla de Chacabuco.

Una vez alcanzada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín consideró necesario que los países vecinos tuvieran el mismo destino y, por eso, luchó para poner fin a las colonias en Chile, en 1818, y en Perú, en 1821.

Los sucesos más importantes de la vida de Don José de San Martín

La esposa de San Martín murió muy joven, cuando el Libertador se encontraba impedido de volver a Buenos Aires, por lo que la pareja no pudo despedirse.

En 1824, San Martín se mudó a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, junto a su hija. En su nuevo hogar, en un pequeño pueblo al norte de Francia que está ubicado junto al canal de la Mancha, vivió sus últimos años.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)