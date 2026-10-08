Fin de semana XL en octubre: el lunes 12 es feriado nacional
El decimo mes del año tiene un feriado que conforma un descanso extendido al unirse al sábado y domingo
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Conforme al calendario de feriados de 2026, surge la duda de cuándo cae el fin de semana largo de octubre.
La fecha en cuestión es el Día de la Raza, que se celebra el próximo lunes 12. Esta jornada, que se celebra en todo el país, se anexa al fin de semana que lo precede, por ende, se conforma un descanso extendido.
Qué se recuerda el 12 de octubre
En el Día de la Raza, denominación establecida por decreto presidencial el año pasado, se conmemora el primer contacto entre los europeos que formaban la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América en la Isla de Guanahani, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas.
El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente.
Cómo se paga el feriado del 12 de octubre
De acuerdo a lo que indica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
Qué dice la ley: así se paga el feriado de octubre
La normativa vigente en la Argentina es clara al respecto: quienes sean convocados a trabajar durante estas jornadas deberán recibir una compensación económica diferencial. Específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con la Ley 27.399, estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día de la Raza
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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