Cuándo es el próximo feriado del año

Transcurrido el fin de semana extralargo de julio, gran parte de la ciudadanía tiene la inquietud de cuándo es el próximo feriado, y para ello hay que tener en cuenta que se encuentra en la segunda quincena de agosto.

En agosto se ubica el próximo feriado del año Freepik

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado nacional se ubica el lunes 17 de agosto y corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

De acuerdo a la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, esta jornada está incluida en el listado de feriados trasladables, los cuales se pueden cambiar de día para generar un fin de semana largo. Sin embargo, este año la fecha no se modifica y coincide con el día lunes.

De esta manera se conforma un fin de semana extendido, de tres días consecutivos, en los que se incluye el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Qué se recuerda el 17 de agosto

El Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemora cada 17 de agosto, en honor al militar y político argentino que murió un día como este, pero de 1850. Lideró la lucha por la independencia del país junto a su ejército, con el que cruzó la Cordillera de los Andes y derrotó a las milicias españolas en la batalla de Maipú, una de las hazañas históricas más importantes de la historia argentina.

Esta fecha recuerda sus valores de libertad y valentía no solo en el territorio nacional, sino también en países como Chile y Perú.

Cuáles fueron los principales logros de San Martín

Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, logró el triunfo en la batalla de San Lorenzo. Además, fue gobernador de Cuyo y formó el Ejército de los Andes, con el que en 1817 cruzó la Cordillera en la batalla de Chacabuco.

Una vez alcanzada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín consideró necesario que los países vecinos tuvieran el mismo destino y, por eso, luchó para poner fin a las colonias en Chile, en 1818, y en Perú, en 1821.

Los principales logros de José de San Martín Pixabay

La esposa de San Martín murió muy joven, cuando el Libertador se encontraba impedido de volver a Buenos Aires, por lo que la pareja no pudo despedirse.

En 1824, San Martín se mudó a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, junto a su hija. En su nuevo hogar, en un pequeño pueblo al norte de Francia que está ubicado junto al canal de la Mancha, vivió sus últimos años.

Una vez alcanzada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín consideró necesario que los países vecinos tuvieran el mismo destino y, por eso, luchó para poner fin a las colonias en Chile, en 1818, y en Perú, en 1821.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)