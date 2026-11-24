Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. En la Argentina, la jornada es un feriado nacional y este 2026 cae martes. Sin embargo, se dispuso que le lunes 7 de diciembre fuera día no laborable, por lo que habrá un fin de semana extralargo para gran parte de la población.

El fin de semana largo permitirá una escapada en el último mes del año

¿Hay fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre en la Argentina?

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que publica la jefatura de Gabinete, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.

En tanto, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos. Esta denominación responde a la potestad del Gobierno para determinar tres fechas de esta naturaleza por año.

Previamente, se habían definido en los meses de marzo y julio, y el tercero coincide con el mes de diciembre.

Qué se celebra el lunes 8 de diciembre en la Argentina

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Esta particularidad fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, como la madre de Jesucristo.

Además, el 8 de diciembre también es el día tradicional para armar el árbol de Navidad. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, de cara a las Fiestas de Fin de Año.

El 8 de diciembre coincide con el armado del árbol de Navidad Shutterstock

En la jornada, enmarcada como otros feriados nacionales, rigen las normas de descanso dominical. Es decir que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

¿A quiénes les corresponde el día no laborable del 7 de diciembre?

Por definición, en un día no laborable la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador.

Por eso, en el caso de que los empleadores decidan que su plantel trabaje el 7 de diciembre, el empleado percibirá su salario simple.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)