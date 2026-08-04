Según la ley: se confirmó la fecha del fin de semana largo con feriado de agosto 2026 en la Argentina
El octavo mes del año tendrá un nuevo asueto; entérate qué días comprende el descanso extendido
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Cada 17 de agosto se celebra la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. A raíz de esta jornada, los argentinos tienen acceso a un nuevo feriado, según consigna el calendario oficial 2026.
De esta forma, queda conformado un descanso extendido que comprende las fechas del sábado 15, domingo 16 y lunes 17. En consecuencia, los ciudadanos comienzan a buscar alternativas para hacer una escapada y así renovar los aires.
Quién fue José de San Martín
La figura de San Martín resulta central en la historia argentina. El militar y político falleció el 17 de agosto de 1850. Su trayectoria destaca por liderar la gesta emancipadora que permitió la independencia nacional frente a las milicias españolas. Entre sus hazañas más recordadas figura el cruce de la Cordillera de los Andes, un hito que resultó determinante en la batalla de Maipú. El legado del prócer trasciende las fronteras, pues sus valores de libertad y valentía impactaron de manera directa en los procesos de independencia de Chile y Perú.
La trayectoria militar del Libertador incluye logros significativos, como la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo y el triunfo estratégico en la batalla de San Lorenzo. Durante su gestión, San Martín ocupó el cargo de gobernador de Cuyo y organizó el Ejército de los Andes. En 1817, este cuerpo militar realizó el histórico cruce hacia Chile, donde obtuvo la victoria en la batalla de Chacabuco. Posteriormente, en 1818 y 1821, el estratega lideró las campañas que terminaron con la presencia colonial española en Chile y Perú, bajo la convicción de que la libertad regional resultaba fundamental para consolidar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La vida personal del general también contiene episodios de gran carga dramática. Su esposa murió a edad temprana mientras él cumplía funciones lejos de Buenos Aires, situación que impidió un último encuentro entre ambos.
En 1824, San Martín inició una nueva etapa en Francia. Se radicó en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, una pequeña localidad situada frente al canal de la Mancha, donde vivió junto a su hija hasta sus últimos días. La conmemoración de este 17 de agosto invita a recordar su sacrificio y su visión estratégica como pieza fundamental de la identidad argentina y latinoamericana.
El feriado nacional representa una oportunidad para reflexionar sobre los ideales del prócer y su aporte a la conformación definitiva de las naciones libres de la región. Las autoridades nacionales invitan a la población a participar de los actos oficiales durante este lunes de descanso.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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