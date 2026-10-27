Todos los feriados y fines de semana largos de noviembre 2026 en la Argentina

Como sucede con la llegada de cada mes, las personas se preguntan cuáles son los próximos feriados. En noviembre hay dos feriados nacionales y dos jurisdiccionales en la Argentina.

Al clásico feriado del Día de la Soberanía, este año se le suman tres por la llegada del papa León XIV al país, de los cuales uno es nacional y los otros dos locales, según la provincia.

Uno por uno: cuáles son los feriados de noviembre 2026

Desde el anuncio del viaje a la Argentina del papa León XIV, el Gobierno Nacional, en conjunto con el Vaticano, armaron un itinerario a medida para que el sumo pontífice recorra Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Mediante el decreto 1103/2026, el Gobierno estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El 9, 10 y 11 de noviembre viajará al país el Papa León XIV (Fuente: Instagram/@vaticannews.es)

De esta manera, queda oficializado un fin de semana largo conformado por el sábado 7 y el domingo 8 para todos los habitantes del territorio nacional.

Por su parte, el alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

Día de la Soberanía Nacional

Por otro lado, se encuentra el feriado nacional del lunes 23 de noviembre —que también forma un descanso extendido— y su origen radica en el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre.

Dado que el 20 de noviembre de 2026 cae un viernes, y por ser un feriado “trasladable”, la normativa vigente establece que puede pasarse al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre. De esta forma, la jornada se suma al sábado y domingo y conforma un fin de semana largo.

Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos para pasar un fin de semana largo Mauro V. Rizzi

El 20 de noviembre se conmemora la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este evento recuerda la valiente resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla, contra la invasión de una escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica, la defensa en un punto estratégico del río Paraná fue crucial para evitar que potencias extranjeras tomaran el control de la vía fluvial, consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Lunes 9 de noviembre Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Martes 10 de noviembre Feriado jurisdiccional en la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Miércoles 11 de noviembre Feriado jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)