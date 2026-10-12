Cuándo es el próximo feriado de noviembre 2026 en la Argentina

Durante noviembre hay dos feriados nacionales confirmados, que forman dos fines de semana largos en el anteúltimo mes del año. Además, se suman dos asuetos locales, según la jurisdicción.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre Andrew Medichini - AP

Por un lado está el feriado del lunes 23 de noviembre. Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre. Dado que el 20 de noviembre de 2026 cae un viernes, y por ser un feriado “trasladable”, la normativa vigente establece que puede pasarse al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre. De esta forma, la jornada se suma al sábado y domingo y conforma un fin de semana largo.

Además, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno, con miras a organizar y ordenar la logística y circulación que implica el evento, estableció como feriados los días 9, 10 y 11 de noviembre, según la jurisdicción en la que esté el Sumo Pontífice.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional?

El 20 de noviembre se conmemora la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este evento recuerda la valiente resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla, contra la invasión de una escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica, la defensa en un punto estratégico del río Paraná fue crucial para evitar que potencias extranjeras tomaran el control de la vía fluvial, consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.

Día de la Soberanía Nacional

Feriados 9, 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina: a quiénes les corresponde cada asueto en Córdoba, provincia y ciudad de Buenos Aires

A través del decreto 1103/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de gran parte del Gabinete, se declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

A su vez, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Lunes 9 de noviembre Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Martes 10 de noviembre Feriado jurisdiccional en la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Miércoles 11 de noviembre Feriado jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)