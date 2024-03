Escuchar

El feriado del 24 de marzo, que corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en 2024, cae un día domingo y para quienes deban trabajar en la jornada, por tratarse de un feriado nacional, rigen las normas de descanso dominical, según la Ley de Contrato de Trabajo.

De acuerdo a lo que figura en el sitio oficial de calendario de feriados del Ministerio del Interior, el 24 de marzo está catalogado como feriado inamovible, por lo que no se traslada a otra fecha, independientemente de que esta vez coincida con un día del fin de semana.

El domingo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia Ignacio Sánchez

Cómo se cobra el feriado del 24 de marzo

Como establece la Ley de Contrato de Trabajo, en los días feriados se aplica la remuneración dominical, donde se prevé que las personas cobren el doble de lo que percibirían una jornada regular, lo que marca una diferencia con los días no laborables, en los que el trabajador recibe la misma paga de siempre.

Así, quienes deban trabajar este domingo 24 de marzo cobrarán el doble de una jornada habitual, tal como lo explican los artículos 166 y 167 de la Ley de Contrato de Trabajo: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En caso de que el empleado deba prestar servicios en su lugar de trabajo, se recompensará con un 100% más de la remuneración habitual.

Cuándo es el próximo feriado

La semana posterior al domingo 24 de marzo será Semana Santa, período de la liturgia cristiana que se mueve según el calendario lunar, y que culmina en el domingo de Pascua, el 31 de marzo, fecha en que se celebra la resurrección de Cristo. Dos días de este período, que dan por finalizados los 40 días de la Cuaresma, tienen un estatus especial, por la importancia de los eventos bíblicos que homenajean.

El Jueves Santo —el próximo 28 de marzo— es un día no laborable, en el que las escuelas cierran y los empleadores deciden si conceder o no el descanso a cada trabajador. Legalmente, en los días no laborables el descanso es optativo por parte del empleador.

El próximo feriado conformará el fin de semana más largo de 2024 Alfredo Leiva

Al día siguiente es el Viernes Santo, donde el descanso se vuelve universal por ser feriado nacional. El 29 de marzo será una fecha en la que los creyentes recuerdan la crucifixión de Jesús. La ley de Contrato de Trabajo determina que en este tipo de fechas rija la paga dominical, en la que se abona el doble del sueldo diario.

Cuáles son los demás feriados de 2024

Feriados inamovibles

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados turísticos

Lunes 1° de abril

Viernes 21 de junio

Viernes 11 de octubre

LA NACION

Temas Feriado