Después del fin de semana largo de febrero por Carnaval, muchos se preguntan cuándo es el próximo feriado de marzo 2024, un mes que tiene tres días de asueto y hasta forma un fin de semana de hasta seis días en su paso hacia abril.

La primera fecha declarada feriado nacional en marzo es el domingo 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983) y reclama por la aparición de aquellos que aún continúan desaparecidos por ejecuciones extrajudiciales del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, tomando como fecha el día del último golpe de estado en el país. Este homenaje fue establecido en el año 2002 por la Ley 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976″.

El Día de la Memoria por la verdad y Justicia es un feriado inamovible asociado al 24 de marzo, que este año cae en domingo Ignacio Sánchez

La semana posterior a ese domingo será Semana Santa, período de la liturgia cristiana que se mueve según el calendario lunar, y que culmina en el domingo de Pascua, el 31 de marzo, fecha en que se celebra la resurrección de Cristo. Dos días de este período, que culmina los 40 días de la Cuaresma, tienen un estatus especial, por la importancia de los eventos bíblicos que homenajean.

El Jueves Santo —el próximo 28 de marzo— es un día no laborable, en el que las escuelas cierran y los empleadores deciden si conceder o no el descanso a cada trabajador. En esta fecha se celebra el último día de Jesús como hombre libre, cuando se sucedieron episodios como la última cena y el llanto en el huerto de los olivos previo a su detención. Legalmente, en los días no laborables el descanso es optativo por parte del empleador, y en caso de que no se conceda, se paga de la misma forma que una jornada regular.

Al día siguiente es el Viernes Santo, donde el descanso se vuelve universal por ser feriado nacional. El 29 de marzo será una fecha para que los creyentes: en la Biblia, ocupa los eventos del juicio y la crucifixión del que los cristianos adoran como el hijo de Dios. La ley de Contrato de Trabajo determina que en este tipo de fechas rija la paga dominical, en la que se abona el doble del sueldo diario.

El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas dentro del cristianismo; en la Argentina es un feriado nacional que este 2024 cae el 29 de marzo Unsplash

Cuándo será el fin de semana extralargo de seis días

Aunque los alumnos y el personal escolar, así como aquellos a quienes les sea concedido el asueto del Jueves Santo, tendrán un fin de semana extralargo de seis días, la gran mayoría de los argentinos tendrá un de por sí largo fin de semana de cinco días entre fines de marzo y principios de abril.

Este descanso casi semanal empezará el mencionado 28 o 29 de marzo, dependiendo la situación del trabajador en cuestión. Pero luego del descanso del sábado 30 y el domingo 31 del tercer mes, habrá un feriado puente el lunes 1 de abril. Se trata de un tipo de feriado que el Poder Ejecutivo puede aplicar hasta tres veces en el calendario, con el fin de generar fines de semana largos que incentiven al turismo.

El Día del Veterano y los Caídos en Malvinas es un feriado inamovible del calendario nacional que se celebra el 2 de abril, que este 2024 cae en martes y está precedido por un feriado puente Marcelo Manera - LA NACION

Este año, la fecha antecede al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada que recuerda a los 649 conscriptos caídos en el conflicto con el Reino Unido por la soberanía de las islas, así como a aquellos que se suicidaron al regresar a la Argentina, y que también visibiliza los reclamos de la comunidad de excombatientes y el reclamo de soberanía por este archipiélago, en el que se integra a las islas Georgias y Sándwiches del Sur.

