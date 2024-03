Escuchar

Entre el domingo 24 y el sábado 30 de marzo es Semana Santa y suele surgir la duda de qué días no se trabaja en este período, caracterizado por contar con un feriado y un día no laborable. Además, este año a los francos de jueves y viernes se suman los feriados de lunes y martes, lo que conforman un fin de semana extralargo de seis días.

La Semana Santa es un momento muy especial para la religión católica, ya que conmemora los últimos días de Jesús en la Tierra: empieza con su llegada triunfante a Jerusalén, recordado en el Domingo de Ramos, el 24 de marzo, donde se emulan los olivos y palmas que la multitud le arrojaba, hasta su crucifixión, conmemorada el Viernes Santo, a celebrarse el próximo 29 de marzo.

El Domingo de Ramo de este 2024 será el 24 de marzo (Foto AP/Adam Pemble)

El Jueves Santo es un día no laborable. Durante la jornada, los creyentes recuerdan el episodio bíblico de la Última Cena, así como el llanto de Jesús en el jardín de los olivos y su posterior detención por parte de los soldados romanos y los guardias al servicio de los sacerdotes y los fariseos. Al ser un día no laborable, el empleador, que tiene la potestad de dar o no el asueto. En caso de no concederlo, tampoco tendrá la obligación de abonar el doble por la jornada.

En cambio, el Viernes Santo es feriado nacional, puesto que es una de las jornadas más importantes de la celebración, ya que en la creencia litúrgica antecede el milagro de la resurrección de Cristo, celebrada el Domingo de Pascuas, que este 2024 es el domingo 31 de marzo. Por su estatus en el calendario oficial, la mayoría de las personas no tendrán que trabajar, y quienes sean convocados a sus puestos van a tener derecho a cobrar el doble de paga diaria.

Por qué será un fin de semana extralargo de seis días

La Semana Santa suele ser uno de los períodos de descanso más largos del año, pero en 2024 esto se verá magnificado por una serie de feriados que la extenderán a un fin de semana de seis días.

Después del Domingo de Pascuas, el lunes 1 de abril será feriado puente, el tipo de fechas en las que se concede una jornada de asueto para extender el descanso y de esta forma fomentar el turismo. Se trata de una especie de asueto que el Gobierno puede estipular hasta tres veces en un año. Por estar igualado con un feriado nacional, quienes trabajen tienen derecho a cobrar el doble del salario diario, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El 2 de abril se celebra el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas Marcelo Manera - LA NACION

El mismo esquema de paga rige para el día siguiente, 2 de abril, en que se celebra con un feriado nacional el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. El feriado nacional toma la fecha del día en que se produjo el Operativo Rosario, nombre en código con el que se conoció al desembarco de las tropas nacionales en Puerto Argentino, llamado Port Stanley por la población de origen británico.

