Luego de las celebraciones por Navidad, que casualmente fueron un fin de semana largo, muchos se preguntan cuándo será el próximo feriado. No falta mucho para otro asueto, pero será necesario esperar al próximo año.

Se trata del 1 de enero, fecha en que se celebra el Año Nuevo. En ese sentido, quedan tan solo siete días para otro día especial para descansar. Además, será otro fin de semana largo en tan solo una semana, ya que cae un lunes, al igual que el 25 de diciembre.

Se trata de una celebración global para todos aquellos que se rigen por el calendario gregoriano, que dará comienzo al 2024 tomando como punto de referencia el nacimiento de Cristo. El año entrante será bisiesto y va a empezar junto con la semana, extendiendo el descanso del sábado 30 y el domingo 31 de diciembre.

Año Nuevo es el primer feriado de 2024, y cae en un fin de semana largo Pexeles

¿Qué pasa si trabajo en Año Nuevo?

En el caso de las personas que el 1 de enero deban prestar sus servicios en sus trabajos, tendrán una remuneración adicional. La ley 20.744 de Contrato de Trabajo indica que los feriados nacionales están presentes las mismas normas que para el descanso dominical, el trabajador no tiene obligación de hacer actividad ese día, pero deberá cobrar el doble de una jornada habitual si lo trabajan.

En tanto, esto no aplica para las personas que deban trabajar el domingo 31 de diciembre, que es un día no laboral. En este caso, los empleadores deciden si los trabajadores deben atender o no sus puestos. De todos modos, por ley las personas que si trabajen recibirán una remuneración simple.

Cabe recordar que estas salvedades aplican únicamente para los empleados que prestan sus servicios en Año Nuevo. En el caso de las personas que no trabajen esos días y se tomen el feriado, la jornada se paga como un día trabajado.

¿Cuáles son los feriados del 2024?

El Ministerio de Interior aún debe confirmar el calendario oficial de feriados 2024. Según ley nacional, estos son los feriados nacionales que se establecen en todo el territorio argentino y los días en que caerían en 2024:

Muchos ya quieren saber cuándo son los feriados en 2024 para planificar viajes y escapadas Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Feriados inamovibles

Lunes 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Es importante recordar que el Gobierno nacional tiene la facultad para decidir si corre de día o no los feriados trasladables. Además, puede fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables por fines turísticos para promover el sector e impulsar a los ciudadanos a viajar.

