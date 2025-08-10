LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 10 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 10 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 10 de agosto

Amor: Su corazón se sentirá revitalizado, gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz.

Riqueza: Momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas, de lo contrario, podría surgir algún desgarro.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.

