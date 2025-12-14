LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 14 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día. Sepa que logrará resolverlas en el momento adecuado, no sea impaciente.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 14 de diciembre

Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.

Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Momento para que renuncie a su entorno e intente planificar un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.

Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.

Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.

Por Renata Dossi
