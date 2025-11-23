Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 23 de noviembre

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Por nada en el mundo, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será una jornada dedicada para las innovaciones.

Amor: Sepa que se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente a esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados.

Riqueza: Debería aplicar el sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojándose tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |