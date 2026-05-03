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Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 3 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 3 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 3 de mayo de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 3 de mayo de 2026

Deberá aprovechar este período profesional para cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias de los proyectos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 3 de mayo

  • Amor: Etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento, para pedirle lo que verdaderamente necesita.
  • Riqueza: Si pretende concretar ese negocio que hace tiempo no puede concretarlo, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente.
  • Bienestar: Procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Sepa que se sentirá mucho mejor internamente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.

  • Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.
  • Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.
  • Bienestar: Su afán de justicia, hoy lo llevará a expresar criticas. Sepa que no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que aprecia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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