Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 9 de noviembre de 2025

Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 9 de noviembre

Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podría provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.

Amor: Su pareja le impondrá limites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que los necesita, de lo contrario, se quedará solo.

Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

