Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025

Si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorará las condiciones actuales que lo agobian a diario.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 11 de diciembre

Amor: Procure revertir los vínculos desgastados o dese una nueva oportunidad en el amor. Mantenga un charla con esa persona que hace días lo llama o le envía mensajes.

Riqueza: Ya es el momento para que madure y tome una determinación en lo profesional o en lo económico. Muchas veces en la vida hay que arriesgarse sabiendo las consecuencias.

Bienestar: Siempre que se proponga algo, como primer medida debe intentar organizar mejor sus pensamientos. Trate de conservar la calma y deje de lado las obsesiones.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente.

Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

