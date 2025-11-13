Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 13 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 13 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 13 de noviembre
Amor: No juegue con los sentimientos ajenos, ya que podría salir lastimado. Inicie una relación con miras a un futuro compartido junto a esa persona que le agrada.
Riqueza: Por la tarde, algunos proyectos que tenia olvidados resurgirán en su mente. Momento para ordenarlos con cuidado y ponerlos en práctica en cuanto pueda.
Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.
Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.
Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.
Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.
