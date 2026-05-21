Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

Durante este tiempo, procure no desaprovechar ninguna oportunidad que se le presente. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a valer sus meritos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 21 de mayo

Amor: Prepárese, ya que su pareja pretenderá que empiece a ser más atento en la relación. Si lo medita bien, entenderá que tiene razón y no dudará en serlo.

Riqueza: Momento para que empiece a buscar nuevos y mejores horizontes profesionales. Anímese a darle un giro a su economía y a su profesión laboral.

Bienestar: Cuando salga del trabajo, llegue a su casa rápido y ambiente su hogar con música suave. Será una noche ideal para el relax solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente.

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes.

Riqueza: Su perseverancia y esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Excelente momento para ampliar los horizontes económicos.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea conciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |