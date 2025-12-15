Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 15 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el lunes 15 de diciembre
Amor: Recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy en poco tiempo.
Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.
Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día. Sepa que logrará resolverlas en el momento adecuado, no sea impaciente.
Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.
Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.
Bienestar: Momento para que renuncie a su entorno e intente planificar un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias.
