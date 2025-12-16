Horóscopo de Acuario de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 16 de diciembre

Amor: Tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento más indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su alma gemela.

Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Amor: Recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy en poco tiempo.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |