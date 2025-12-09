Horóscopo de Acuario de hoy: martes 9 de diciembre de 2025

Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 9 de diciembre

Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.

Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.

Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aproveche las buenas energías planetarias que tendrá en estos días. Comparta y ponga en práctica las nuevas aspiraciones que tiene para su vida.

Amor: Evite ser tan enérgico al decir lo que piensa, ya que podría herir los sentimientos de su alma gemela y terminar distanciado de ella. Piense antes de hablar.

Riqueza: Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Bienestar: Regálese un tiempo en el día y trate de ver en su interior que es lo que lo esta atormentando hace tiempo. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

