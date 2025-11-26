Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 26 de noviembre

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

