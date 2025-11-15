Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 15 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Cuando se relacione con los demás, necesitará moderar su carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo con la gente que lo rodea.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 15 de noviembre
Amor: Este atento, ya que se enfrentará a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si puede evitarlo, hágalo.
Riqueza: Destine algún tiempo de la tarde, para realizar las cuentas necesarias y así poner en orden su estado financiero. Si no puede saldar todo, pague lo más urgente.
Bienestar: En caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver con algún especialista sobre el tema y cumpla con el tratamiento completo que le indican.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.
Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.
Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.
Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Piscis
