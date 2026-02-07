LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 7 de febrero de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Esta jornada aprovéchela en todo sentido, ya que tendrá la oportunidad para conquistar al mundo con su encanto y la capacidad de armonizar a los demás.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 7 de febrero

Amor: Utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Podría vivir una crisis transitoria con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que en cualquier momento puede correr el riesgo de cometer errores en el logro de ese proyecto. Espere y piense bien que es lo que va a hacer.

Bienestar: Ejercite la relajación, así podrá descansar la mente y soltar la acumulación de energía negativa. Ponga en practica las técnicas que aprendió en el curso que realizo hace meses.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y los proyectos. Disfrute del presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro.

Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No de más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.

Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 2 al 8 de febrero
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

  2. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    2

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  3. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Qué dice el horóscopo chino para este 2026
    4

    Horóscopo chino 2026 para la Cabra: cómo será el año del Caballo de Fuego