Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Esta jornada aprovéchela en todo sentido, ya que tendrá la oportunidad para conquistar al mundo con su encanto y la capacidad de armonizar a los demás.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 7 de febrero

Amor: Utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Podría vivir una crisis transitoria con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que en cualquier momento puede correr el riesgo de cometer errores en el logro de ese proyecto. Espere y piense bien que es lo que va a hacer.

Bienestar: Ejercite la relajación, así podrá descansar la mente y soltar la acumulación de energía negativa. Ponga en practica las técnicas que aprendió en el curso que realizo hace meses.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y los proyectos. Disfrute del presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro.

Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No de más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.

Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

