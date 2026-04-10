Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 10 de abril de 2026

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 10 de abril

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y aprenda como disfrutar el momento sin sufrir.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |