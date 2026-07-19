Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 20 al 26 de julio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 20 al domingo 26 de julio. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la Luna creciente.

La predicción de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna creciente para los nacidos en Aries tiene un solo significado: estás destinado a enamorar, por ende, esta semana convencerás a aquella persona para ser tu pareja.

Carta de la suerte : El Emperador. “Te destacás en el amor por saber dialogar y juntar las partes”.

Tauro

Los nacidos en Tauro verán una mejora en su personalidad. La Luna creciente ayuda a organizar el tiempo y para canalizar las energías en lo que realmente importa.

Carta de la suerte : Siete de Copas. “Soñás un futuro en familia con tu pareja”.

Géminis

Un amor maravilloso aparece para los geminianos en esta semana y mejoran su vida con Luna creciente.

Carta de la suerte : As de Copas. “El amor es lo más preciado para tu vida”.

El signo Géminis

Cáncer

La Luna en cuarto creciente acelera en los geminianos las emociones esta semana. Al estar el sol de tu lado, sin esfuerzo encaminan su profesión con quien haga falta.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Serás equilibrado en temas económicos”.

Leo

La Luna creciente en Libra es favorable para los leoninos, quienes buscarán mejoras en el trabajo.

Carta de la suerte : Tres de Oro. “Encarás un proyecto verdadero junto al amor de tu vida”.

Virgo

Los nacidos en Virgo se verán envueltos en un enigma amoroso.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Ordenás tu pasión y tu tiempo de triunfar laboralmente”.

El signo Virgo

Libra

El dialogo con la pareja está muy activo durante esta semana de julio para los nacidos bajo Libra. La Luna creciente alimenta la unión entre las partes.

Carta de la suerte : Cuatro de Oros. “Mejorás tu reputación laboral”.

Escorpio

Los escorpianos conocen a alguien que los convence de seguirlos en un proyecto de dinero diferente y novedoso.

Carta de la suerte : El Mundo. “Tu fuerte, la voluntad, será mejorada con éxito”.

Sagitario

La Luna creciente para los nacidos en Sagitario activa tus planes semanales en familia.

Carta de la suerte : Dos de Oro. “Desarrollás un convenio con alguien que se merece toda tu confianza”.

Capricornio

La Luna creciente en Capricornio los ubica esta semana en un excelente lugar para crecer.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Tenés en tu mente un proyecto personal superador”.

El prónostico para Capricornio

Acuario

Los acuarianos activan las ideas de pareja durante esta semana. Crece la estabilidad durante este periodo de la Luna creciente.

Piscis

Los piscianos estarán envueltos en un aura espiritual durante estos días. Aparecen deseos diferentes con Luna creciente.