Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 13 de febrero de 2026

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 13 de febrero

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y tengan una videoconferencia.

Riqueza: Debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional.

Bienestar: Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Este más atento.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.

