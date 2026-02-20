Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Preste atención a ciertas situaciones en la que nunca se ha fijado, ya que se podrían presentarse algunas dificultades que le serán difíciles de solucionar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 20 de febrero

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Tenga paciencia para realizar esos cambio en el área laboral, ya que seguramente puedan surgir algunos inconveniente. Sepa que el resultado final será óptimo.

Bienestar: Gracias a los cuidados que ha tenido durante estos días en su alimentación, su salud estará estable. Vaya tranquilo y hágase ese estudio que le pidió el medico.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

