Horóscopo de Acuario domingo 9 de agosto: tomá el control total

En este domingo 9 de agosto, los astros se alinean para que los nacidos bajo el signo de Acuario sientan una energía renovadora que les permitirá despejar cualquier obstáculo. Según nuestras predicciones y recomendaciones astrológicas, tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones acertadas en el terreno del trabajo y el dinero, animándote a reclamar el reconocimiento que mereces. En el plano del amor, es fundamental que mantengas tu autonomía y no permitas que terceros interfieran en tus asuntos de pareja. Finalmente, en cuanto al bienestar, este horóscopo te sugiere dejar atrás los rencores y las tensiones del pasado que solo te quitan energía, permitiéndote así alcanzar un equilibrio pleno en este recorrido por el zodiaco.

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 9 de agosto

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se sienta indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos.

Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.

Riqueza: Sepa que el momento para empezar a trabajar en grupos. Debería intentar a limitar su individualidad, y de esta manera obtendrá excelentes resultados.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilitos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |